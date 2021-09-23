СМИ: вопрос о представительстве «Талибана»* в ООН будет рассмотрен не раньше ноября

Вопрос о представительстве в Организации объединенных наций (ООН) радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России), захватившего власть в Афганистане, будет решаться не раньше ноября 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ООН.

«Это сегодня не решится, да и вообще торопиться никто не будет. Вопрос будет рассматриваться комитетом по полномочиям в ноябре. А пока будет участвовать нынешний постпред (Гулам Исакзай, назначенный свергнутым правительством)», — рассказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что это очень «чувствительная» тема и никто из членов организации «не хочет лезть вперед».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Международное сообщество должно поддерживать диалог с талибами. Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы прямо подтвердить принципы мирового сообщества, и сделать это необходимо «во имя солидарности с афганским народом».