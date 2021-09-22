Матвиенко заявила, что закон об иноагентах отменен не будет

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что не видит дискриминации в отношении определенных СМИ в рамках закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что в данный момент речь об отмене закона об иноагентах не идет. Но в случае необходимости Совет Федерации готов его скорректировать.

«СФ по итогам выборов проведет мониторинг правоприменительной практики закона об иностранных агентах и готов внести в него изменения или уточнения», — заявила Матвиенко.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что закон об иностранных агентах в России не будет отменен, так как он позволяет противостоять давлению на российских журналистов и попыткам влияния на российскую политику извне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что закон об иностранных агентах может быть скорректирован, если правоприменительная практика покажет такую необходимость. Он отметил, что признание СМИ или НКО иноагентом не свидетельствует о том, что их необходимо закрыть или прекратить их работу.