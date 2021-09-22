Глава МВД Украины назвал цель покушения на помощника Зеленского

Целью покушения на помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира было именно его убийство, а не запугивание. Об этом заявил глава МВД Украины Денис Монастырский, передает ТАСС.

«Хочу подчеркнуть, что целью данного преступления было не запугать, а именно убить первого помощника президента Украины. Также подчеркиваю, что команду президента не напугать. Те реформы, которые начаты, в том числе по борьбе с организованной преступностью, будут продолжены», — сказал он.

Глава ведомства также добавил, что полиции пока неизвестно, сколько именно человек участвовали в нападении на машину советника. Предполагается, что покушение было задумано как попытка дестабилизировать ситуацию в Украине или оказать давление на высшее руководство страны.

22 сентября стало известно, что на советника Зеленского Сергея Шефира совершили покушение. Злоумышленники выстрелили в его автомобиль 18 раз. В результате нападения был ранен водитель, в которого попали три пули, однако сам советник президента не пострадал.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство». Введена спецоперация «Сирена».