Песков оценил заявление Байдена о необходимости защитить ЛГБТ-сообщества в Чечне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил заявление президента США Джо Байдена о защите представителей секс-меньшинств по всему миру, включая Чечню.

«Для нас главное, что Байден говорил, что закончены войны, что начался век дипломатии. Это слышать безусловно отрадно. К сожалению, мы не услышали каких то заявлений о том, что отношения надо выстраивать на основе взаимного уважения, учета интересов друг друга, на равноправной основе. Но это те принципы, которых мы придерживаемся сами...Что касается российского региона (Чечни — прим.) в смысловом контексте вместе с независимым государством, наверное, это чуть-чуть прошляпили корректоры текст выступления. С точки зрения политической географии это неверно. Также вы знаете, что из самой Чечни уже ответили на подобные слова весьма красочно и исчерпывающе», — сказал представитель Кремля.

Ранее Байден в ходе выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН призвал защищать права секс-меньшинств по всему миру — от Чечни до Камеруна. Также он обратился к мировому сообществу с призывом «работать вместе как никогда прежде». Глава государства подчеркнул, что, вступая на пост президента, он избрал одним из своих приоритетов укрепление союзничества, в том числе с Евросоюзом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление американского лидера. По его словам, президент Байден решил «упомянуть Чеченскую Республику», будучи лидером «самой проблемной, агрессивной в мире страны, озлобленной на все мусульманские государства и вспахивающей арабский мир авиабомбами».

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