Кремль ответил на заявление Эрдогана об «аннексии» Крыма

В Кремле знают о позиции президента Турции Тайипа Эрдогана относительно вхождения Крыма в состав России, однако категорически с ней не согласны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит в РФ. <…> Что касается этой позиции, она нам хорошо известна. Мы с ней категорически не согласны и будем работать с турецкой стороной», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что в ходе рабочего визита Эрдогана в Россию Кремль хотел бы сосредоточиться именно на обсуждении двусторонних отношений.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым частью России и считает полуостров аннексированной территорией. Глава государства высказал эту позицию после того, как стало известно, что 29 сентября он приедет с рабочим визитом в Сочи, в ходе которого встретится с президентом России Владимиром Путиным.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.