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Под Одессой создадут самую большую карту Украины из колбасы

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Global Look Press

На Украине решили создать самую большую карту страны из колбасной нарезки, сообщает одесское издание «Таймер».

Поставить новый рекорд планируется во время фестиваля колбасы, который пройдет на трассе Одесса-Киев возле въезда в поселок Любашевка.

Фестиваль в Одесской области будет приурочен к 231-й годовщине поселка, отмечает издание.

Помимо создания колбасной карты, там также планируется провести дегустации, различные мастер-классы, будут организованы концерты и представления. В конце мероприятия организаторы обещают праздничный фейерверк.

Ранее на Украине рекорд поставила влюбленная пара — они были прикованы друг к другу цепью четыре месяца. Но в итоге молодые люди расстались.

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