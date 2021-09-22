В коллегии выборщиков Гонконга оппозиция получила одно место из 1500

В комитет выборщиков Гонконга, состоящего из 1500 человек, в результате непрямых выборов прошел всего один член умеренной оппозиции. Об этом сообщает The Guardian.

Комитет выборщиков избирается по «функциональным округам» — профессиональным группам, представляющим разные слои экономики Гонконга, а также из парламентариев и напрямую назначенных из Пекина чиновников. Этот орган назначает почти половину депутатов Законодательного совета города.

Этим кандидатом стал Тик Чи-Юэн, глава политической партии «Третья волна», в программе которой заявлено о том, что она представляет собой «альтернативу жесткому разделению на провластные и оппозиционные силы». Выборщик, получивший свое место в функциональном округе работников социальной сферы сообщил, что доволен результатом.

«Эти выборы показывают, что для нас есть место. Не важно, один из нас там или двое — нам нужно продолжать участвовать и представлять интересы гонконгцев», — сказал он.

Администрация в КНР и органы исполнительной власти САР заявили о том, что тот факт, что независимый кандидат попал в комитет свидетельствует о наличии демократии в Гонконге.

«Вы спросили, почему было избрано настолько мало независимых кандидатов?. Как я могу ответить на этот вопрос? За утвержденной недавно избирательной системой стояла только одна цель — сделать так, чтобы патриоты управляли Гонконгом. В рамках нового механизма приветствуются различные взгляды. Но важно, чтобы кандидаты соблюдали основной закон и были верны Китайской Народной Республике и Гонконгу. Я считаю, что это разумные требования», — прокомментировала выборы Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Выборы в Законодательный совет Гонконга должны были состояться в 2020, но были отложены в связи с пандемией COVID-19. В марте 2021 года Всекитайское собрание народных представителей,в свою очередь, в рамках политики «Патриоты правят Гонконгом» приняло закон об изменении избирательной системы специального административного района. В соответствии с ним, количество напрямую избираемых населением депутатов сильно уменьшилось, а избираемому по функциональным округам комитету выборщиков дали полномочия выбирать не только Главу администрации, но и 40 из 90 парламентариев. Выборы в Законодательный совет на данный момент назначены на 19 декабря 2021 года.