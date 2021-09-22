В Госдепе высказались о представительстве «Талибана*» в ООН

В Госдепартаменте США завили, что решение вопроса о представительстве талибов (организация запрещена в России) в ООН потребует определенного времени. Об этом сообщает ТАСС.

»[В ООН] существует аккредитационный комитет. Мы состоим в нем, но потребуется время, чтобы все обсудить... Очевидно, мы будем внимательно следить за этим вопросом и обсуждать его вместе с другими членами аккредитационного комитета», — заявила представитель Госдепа журналистам. Она не назвала конкретных сроков по обсуждению этого вопроса.

В настоящее время в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке проходит общеполитическая дискуссия с участием глав государств-членов, правительств и министров — неделя высокого уровня Генассамблеи.

«Я не ожидаю, что этот вопрос будет решен в течение недели высокого уровня», — сказал дипломат.

Ранее представители радикального движения «Талибан» обратились в ООН в намерением выступить на Генассамблее и сообщили, что уже направили в ООН кандидатуру постпреда при международной организации.