Путин назначил нового постоянного представителя России при ОДКБ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении посла по особым поручениям МИД Микаэла Агасандяна постоянным и полномочным представителем РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить посла по особым поручениям МИД Российской Федерации Агасандяна Микаэла Вадимовича постоянным и полномочным представителем Российской Федерации при Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в документе.

Он вступает в силу со дня его публикации.

Микаэл Агасандян ранее занимал должность посла по особым поручениям МИД Российской Федерации. Он родился в 1970 году, большую часть жизни посвятил дипломатической службе, занимал должность замдиректора Департамента международных организаций МИД России.

Другим указом Путин отстранил с должности посла по особым поручениям МИД Андрея Шведова.

Ранее Путин освободил Александра Буксмана от должности первого заместителя генерального прокурора РФ.