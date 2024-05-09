ВСУ получают из Великобритании танки с неполадками

Великобритания передает Вооруженным силам Украины (ВСУ) неисправные танки Challenger 2, которые ломаются вскоре после использования. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Судя по опубликованному документу, Challenger 2 с заводским номером DS35AA ломался три раза за две недели. В частности, у британского танка вышли из строя два стартера и венец маховика. Именно эти детали для ремонта запросил временно исполняющий обязанности командира украинской воинской части Иван Шныр.

Также украинские военные жалуются на недостаточную мощность двигателей Challenger 2, из-за чего эти танки часто застревают в мягком грунте и нуждаются в буксировке.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого стало известно, что Великобритания передала Украине танки Challenger 2 без комплектов дополнительной брони. Киеву не передали навесные комплекты брони, вероятно, потому что они прибавили бы несколько тонн к общей массе, что сделало бы украинские Challenger 2 еще менее маневренными, отмечают эксперты.

Ранее сообщалось, что Challenger 2 завяз в грязи в ходе демонстрационного заезда с журналистами.