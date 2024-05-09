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Турецкий клуб может войти в чемпионат России

«Матч ТВ»: в КХЛ может войти команда из Турции

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Глава Турецкой федерации хоккея Халит Албайрак в интервью «Матч ТВ» заявил, что одна из локальных команд может в ближайшем будущем вступить в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

По его словам, в Турции разрабатывается план вступления не только в КХЛ, но и в МХЛ, и в ВХЛ.

24 апреля 2024 года магнитогорский «Металлург» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина, завершив финальную серию против ярославского «Локомотива». Магнитогорцы добирались до трофея в 2014 и 2016 годах.

До этого обладателем Кубка Гагарина был московский ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. В этом сезоне обе команды вылетели в первом раунде.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее были названы имена фаворитов Кубка Стэнли — 2024.

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