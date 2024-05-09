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Макрону предложили подлечиться из-за идей об отправке войск Запада на Украину

Вице-премьер Италии Сальвини предложил Макрону подлечиться после слов об Украине

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Global Look Press

Вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини резко высказался об идее отправки войск стран Запада на территорию Украины. Об этом сообщает издание Le Parisien.

По его словам, нужно лечить тех, кто думает и говорит об отправке войск на Украину «как о чем-то нормальном». В частности, речь идет о высказываниях президента Франции Эммануэля Макрона и бывшего премьер-министра Италии Марио Монти, чьи заявления, с точки зрения Сальвини, «являются опасными».

Он подчеркнул, что если они так хотят воевать, то пусть самостоятельно отправляются на Украину.

До этого Столтенберг заявил, что украинские власти не просили у НАТО направить свои войска в зону конфликта. НАТО не намерена напрямую участвовать в конфликте, подчеркнул генсек альянса.

Ранее британский эксперт рассказал о реакции России на возможный ввод войск НАТО на Украину.

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