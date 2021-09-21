Зеленский намерен обсудить с генсеком ООН участие организации в «Крымской платформе»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в США и участия в сессии Генассамблеи ООН собирается обсудить с генсеком организации Антониу Гутерришем увеличение поддержки формата «Крымская платформа». Об этом рассказал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, сообщается на сайте главы государства.

«На «Крымской платформе» были представители от ЕС, от НАТО, а представителя от ООН не было. «Крымская платформа» и ее итоговая декларация основаны на резолюциях ООН», — сказал он.

Никифоров добавил, что Зеленский в Нью-Йорке также проведет встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить энергетические вопросы.

«Это «Северный поток — 2», интеграция европейской и украинской электрических сетей, это, наконец, переход затем на зеленую энергетику, а также вопросы либерализации грузовых перевозок», — пояснил он.

Саммит «Крымская платформа» состоялся 23 августа. В нем приняли участие более 40 государств. По результатам мероприятия была принята декларация, в которой Россию обвинили в оккупации Крыма и потребовали обеспечить Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине «полный и беспрепятственный доступ в Крым». При этом российская сторона в саммите не участвовала, хотя подавала соответствующую заявку.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.