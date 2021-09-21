На Украине ответили Байдену на заявление о нежелании новой «холодной войны»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление президента США Джозефа Байдена о том, что Вашингтон не стремится к развязыванию новой «холодной войны». Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала «Дом».

Кулеба отметил, что «нежелание разворачивать «холодную войну» очередную — это очень похвально для США».

«Но есть, к сожалению, государства, и это, в том числе, РФ, которые ищут этой войны. Поэтому вопрос не в том, что Соединенные Штаты не будут делать инициативно, а в том, что они будут делать для того, чтобы другие не разворачивали «холодные» и «горячие» войны», — рассказал Кулеба.

Он добавил, что на завтрашнем выступлении президента Украины Владимира Зеленского будут подняты темы противодействия российской агрессии и освобождение оккупированных территорий.

Ранее Байден во время ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Вашингтон не стремится к новой «холодной войне» и расколу мира. Он отметил, что Штаты не хотят возвращения «холодной войны» или мира, который «поделен на блоки».

Глава государства добавил, что «США готовы работать с любой страной, которая готова на решение существующих проблем».