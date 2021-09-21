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Небензя: обсуждать тему возвращения Крыма во время ГА ОНН бесполезно

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Нэнси Сисель/РИА «Новости»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что обсуждение передачи Крыма Украине на полях Генеральной ассамблеи ООН не имеет смысла, а проблему Донбасса нужно решать внутри страны. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«С Донбассом надо разобраться внутри страны, а Крым обсуждать бесполезно», — считает Небензя.

Он подчеркнул, что украинская дипломатия в настоящий момент не имеет других тем для обсуждения, кроме Крыма и Донбасса. По мнению Небензи, на Украине только и говорят об этих территориях, чтобы привлечь внимание к «этим вопросам, используя для этого трибуну Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Организация объединенных наций (ООН) является одной из главных площадок, где можно «искать решение» по Донбассу и Крыму.

Он подчеркнул, что Украина должна быть примером страны, которая не изменяет своим интересам, поэтому ей необходимо максимально эффективно использовать этот визит для двусторонних встреч с представителями разных государств.

76-я сессия Генассамблеи ООН открылась 14 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Общие заседания пройдут с 21 по 27 сентября.

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