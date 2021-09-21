В США заявили, что Россия распространяет дезинформацию о выводе американских военных из Афганистана

Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Алехандро Майоркас заявил, что Россия, Китай, Иран и ряд других стран распространяют среди американской и международной аудитории дезинформацию на ряд тем, в числе которых вывод войск США из Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное вступительное слово министра, подготовленное к слушаниям в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США.

«Россия, Иран, КНР а также другие страны, [предпринимающие попытки оказания] злонамеренного влияния, продолжают распространять <...> неправдивые данные на международную и американскую аудитории на такие темы, как расовая справедливость, <...> президентские выборы 2020 года [в США], эффективность американских препаратов от коронавирусной инфекции в сравнении с российскими и китайскими прививками, а также уход американских войск из Афганистана», — заявил Майоркас.

Ранее президент США Джо Байден назвал вывод американских войск из Афганистана, который завершился 31 августа, «невероятно успешной миссией».