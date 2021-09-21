США ввели санкции в отношении чешской платформы по обмену криптовалюты

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении зарегистрированной в России и Чехии платформы по обмену криптовалюты SUEX OTC S.R.O. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов США.

Компания попала в санкционный список по подозрению в причастности к обеспечению финансовых операций хакеров, которые специализируются на шантаже и требовании выкупа от пострадавших.

«SUEX была вовлечена в незаконное получение средств по меньшей мере в восьми вариантах вымогательства. Анализ известных транзакций SUEX свидетельствует, что 40% всех известных переводов на платформе связаны с преступной деятельностью», — указано в сообщении американского ведомства.

Введенные ограничительные меры предусматривают блокировку активов и собственности компании на территории США. Также американским гражданам запрещено взаимодействовать с этой платформой.

В июле США ввели санкции в отношении спецподразделения МВД Кубы, а также против министра революционных вооруженных сил (министра обороны) Кубы Альваро Лопеса Миеры. Ограничения предполагают запрет на въезд в США и замораживание любых активов лиц, попавших под соответствующие ограничения.