Байден пообещал, что США будут использовать армию только в крайних случаях

США должны использовать вооруженные силы только в крайних случаях, заявил американский президент Джо Байден в ходе выступления на Генассамблее ООН, передает The New Tork Times.

Байден подчеркнул, что «армия должна быть последним, а не первым инструментом для решения проблем».

Президент США также отметил, что «бомбы и пули не спасут» мир от коронавируса и его штаммов.

В обращении к мировым лидерам на 76-й сессии Генассамблеи ООН президент призвал к совместному решению проблем пандемии, климатического кризиса, противостоянии киберугрозам и терроризму.

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке. 21 сентября началась неделя высокого уровня, в ходе которой выступят мировые лидеры, главы правительств и министерств. Главными темами повестки станут нынешняя ситуация в Афганистане, вопросы социального равенства, пандемия коронавируса и вакцинация, а также проблема работорговли, изменения климата и другие. Мероприятие продлится с 14 по 30 сентября.

Полномочия председателя Генассамблеи начинает исполнять представитель Мальдив, занимавший пост главы МИД страны, Абдулла Шахид. Совбез в сентябре возглавляет Ирландия.