Лавров и Блинкен не встретятся на сессии ГА ООН

Встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном на сессии Генассамблеи ООН не запланирована. Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нет, такая встреча на запланирована», — сказала она, отвечая на вопрос о возможной встрече глав внешнеполитических ведомств РФ и США.

Первая очная встреча Лаврова и Блинкена состоялась 20 мая в Рейкьявике, столице Исландии. Разговор двух дипломатов продлился более полутора часов. В ходе переговоров Лавров заверил Блинкена в готовности российской стороны к откровенному и взаимоуважительному диалогу с США. Впоследствии глава российской дипломатии заявил, что переговоры с американским коллегой были конструктивными.