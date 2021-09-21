Грузия не признала проведенные в Крыму выборы в Госдуму

Грузия не признает проведенные в Крыму выборы в Государственную думу России. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел республики.

«Министерство иностранных дел Грузии осуждает аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя и, следовательно, не признает парламентские выборы, проведенные в Крыму и городе Севастополе 17-19 сентября 2021 года. Это грубое нарушение международного права и украинского законодательства», — говорится в сообщении грузинского МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что подтверждают свою «неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ».

Ранее в Министерстве иностранных дел Турции заявили, что не считают легитимными проведенные в Крыму выборы в Государственную думу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это подчеркнул, что Россия не приемлет такие заявления и открыто говорит об этом турецким коллегам. Представитель Кремля выразил надежду на то, что со временем Анкара изменит свою позицию, «отдавая дань правде и реальному положению дел».

До этого Служба безопасности Украины завела уголовное дело по факту проведения на территории Крыма выборов в Госдуму РФ. В СБУ назвали выборы в российскую Госдуму «псевдоголосованием». В ведомстве заявили, что производят учет всех граждан, которые содействовали проведению выборов.

В воскресенье, 19 сентября, в России завершились выборы в Госдуму. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.