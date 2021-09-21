Крымские татары раскритиковали нежелание Турции признавать Крым частью России

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров раскритиковал позицию Турции по непризнанию Крыма частью России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Подобная позиция выглядит по меньшей мере крайне нелогичной, учитывая плотные взаимоотношения с Россией и зависимость турецкой экономики от благосклонности России», — сказал он.

По его словам, Анкара отказывается слышать российских коллег, как и крымских татар, интересы которых якобы пытаются защищать.

«Все мы понимаем, что страны, периодически заявляющие о защите суверенитета Украины, делают это не во благо украинского народа, а с желанием побольше навредить России. Такой подход в международной политике только вредит взаимоотношениям», — выразил мнение Умеров.

Он подчеркнул, что турецким властям прежде всего стоит обратить внимание на мнение крымчан и непосредственно крымских татар, проживающих на полуострове, а не опираться на «шизофренические доклады украинских дипломатов».

Ранее в Министерстве иностранных дел Турции заявили, что не считают легитимными проведенные в Крыму выборы в Государственную думу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это подчеркнул, что Россия не приемлет такие заявления и открыто говорит об этом турецким коллегам. Представитель Кремля выразил надежду на то, что со временем Анкара изменит свою позицию, «отдавая дань правде и реальному положению дел».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.