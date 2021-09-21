Американские пограничники хлыстами согнали беженцев в реку

Американские пограничники на конях кнутом отгоняют мигрантов из Гаити на границе с Мексикой. Видео их действий публикует Reuters.

На эту ситуацию уже отреагировали в Белом доме. Пресс-секретарь Джен Псаки, слова которой приводит Politico, сообщила об обеспокоенности американских властей сложившейся ситуацией.

Сами кадры она назвала ужасными и отметила, что понимает, почему ситуация возмутила общественность. По ее мнению, данный инцидент — неприемлемый и неуместный.

Как отметила Псаки, она не может представить себе сценарий, в котором это было бы целесообразно. Белый дом работает над сбором дополнительной информации по этому вопросу, сказала она.

Ранее сообщалось, что США депортируют тысячи гаитянских мигрантов.