Патрушев назвал США «основными зачинщиками беспорядка в мире»

Американские власти являются основными зачинщиками беспорядка в мире. Об этом в интервью aif.ru заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Именно США являются основными зачинщиками беспорядка в мире. Причем от каждого очередного геополитического эксперимента Вашингтона не только страдает отдельно взятое государство и его народ, но и запускается цепная реакция, дестабилизирующая целые регионы, в том числе сам Запад», — сказал он.

В частности, считает Патрушев, после того, как США вывели военный контингент из Афганистана, в стране начали формироваться условия для нового миграционного кризиса. В связи с этим секретарь Совбеза убежден, что США и их союзники должны нести ответственность за разрушение экономик суверенных государств и обострение межэтнических и политических проблем, а также за активизацию террористических, экстремистских и других угроз.

«В том числе обеспечить компенсации, которые значительно превосходят многотриллионные суммы, потраченные ими на подрыв стабильности по всему миру», — добавил он.

Ранее Николай Патрушев провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество в сфере безопасности, а также ситуацию в Афганистане.