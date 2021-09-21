Премьер Ливана: поставки топлива из Ирана нарушают суверенитет страны

Поставки иранского топлива, импортируемые «Хезболлой» в Ливан, представляют собой нарушение суверенитета страны, заявил в понедельник премьер-министр страны Наджиб Микати. Об этом он заявил в интервью CNN.

Новое правительство Ливана, которое было поддержано парламентским вотумом доверия, заявило, что его разрешение на импорт иранского дизельного топлива не запрашивалось.

«Хезболла» хранила доставленное дизельное топливо в цистернах в районе Баальбека, принадлежащих топливной компании Al-Amana, которая с февраля 2020 года находится под санкциями США из-за своих связей с поддерживаемой Ираном группировкой.

В прошлый четверг, 16 сентября, организация начала привозить автоцистерны с топливом из Ирана. «Хезболла» утверждает что, она пытается облегчить тяжелый энергетический кризис в Ливане.

Танкер был доставлен через Сирию. И САР, и Иран находятся под санкциями США.

«Нарушение суверенитета Ливана меня огорчает. Но меня не беспокоит, что санкции могут быть наложены» на Ливан, потому что операция проводилась без участия правительства Ливана»,— указал Микати.

Поздно вечером в пятницу ливанская телекомпания LBCI сообщила, что новая группа танкеров, перевозящих иранское топливо, вошла в Ливан через район Хермель, населенный в основном мусульманами-шиитами, от которых «Хезболла» получает поддержку.

На данный момент Ливан все глубже погружается в топливный апокалипсис.