На Украине возбудили уголовное дело из-за проведения в Крыму выборов в Госдуму России

Служба безопасности Украины завела уголовное дело по факту проведения на территории Крыма выборов в Госдуму России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по статье 111 («государственная измена») Уголовного кодекса Украины. Обвиняемым грозят тюремные сроки от 12 до 15 лет.

В СБУ назвали выборы в российскую Госдуму «псевдоголосованием». В ведомстве заявили, что производят учет всех граждан, которые содействовали проведению выборов.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не стали признавать выборы в Госдуму на участках, находящихся в Крыму. Об этом заявляется на сайте американского Государственного департамента.

Как считают в Госдепе, избирательные участки на территории Крыма находились на суверенной территории Украины. Американская сторона высказала поддержку в адрес украинской территориальной целостности от имени США.