Байден заявит о новом этапе политики «соперничества с великими державами»

Президент США Джо Байден в своем выступлении на Генассамблее ООН намерен заявить о том, что США после завершения войны в Афганистане перейдут к новому этапу в своей внешней политике, который будет характеризоваться интенсивной дипломатией. Об этом на телефонном брифинге сообщил представитель администрации американского президента, передает ТАСС.

«Центральной темой речи станет мысль о том, что мы закрываем главу двадцати лет войны и открываем главу интенсивной дипломатии», — сказал он.

Он подчеркнул, что новый этап политики также будет характеризоваться «решительным соперничеством с великими державами, но не новой холодной войной».

Ранее старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Цянь Фэн заявил, что улучшение отношений Китая и США при администрации американского президента Джо Байдена маловероятно, в будущем это зависит от того, сможет ли Вашингтон приспособиться к развитию Пекина и принять его законные интересы.