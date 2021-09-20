Протоколы ДЭГ отображены в результатах голосования по подсчетам 99,71% всех протоколов

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев сказал, что проблем с вводом протоколов по электронному голосованию нет. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, все внесенные данные были корректно отображены в результатах.

«Среди введенных протоколов — все протоколы, связанные с дистанционным электронным голосованием, поступившие в систему ГАС «Выборы», корректно отражены в соответствующих территориальных комиссиях, то есть у нас на сегодняшний день проблем с вводом протоколов по дистанционному электронному голосованию нет, они введены, корректным образом отражены в результатах голосования по партиям и по кандидатам», — уточнил Булаев.

Как добавил зампредседателя ЦИК, уже были подсчитаны результаты 99,71% протоколов, введенных в ГАС «Выборы».

Онлайн-голосование проходило с 08.00 мск 17 сентября до 20.00 19 сентября. Оставить голос за кандидатов в депутаты в этом году могли жители Москвы и Севастополя, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей.

Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 49,84% голосов по федеральному округу после обработки 99,7% протоколов.