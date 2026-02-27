Бывшего топ-менеджера порта Владивостока арестовали за крупную взятку

Бывшего управляющего директора Владивостокского морского торгового порта Николая Ермолаева подозревают в получении 8 млн рублей за покровительство строительной компании при проведении работ в порту. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным агентства, Ермолаев, как считает следствие, незаконно получил деньги за покровительство строительной компании «Альянс» во время выполнения строительно-монтажных работ на территории порта.

Источники в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что 25 февраля Ермолаева задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Расследование сопровождает УФСБ.

До этого Следственный комитет России арестовал экс-начальницу управления финансового обеспечения МО РФ по Хабаровскому краю Татьяну Мисайлову по подозрению во взяточничестве и превышении полномочий. По версии следствия, в период с 2012 по 2024 год чиновница создала дополнительный фонд средств, обеспечивающий повышенные стимулирующие выплаты сотрудникам. После этого Мисайлова потребовала от этих 19 работников незаконно передать ей деньги на общую сумму свыше 14 млн рублей.

Ранее двое экс-руководителей МЧС были арестованы по подозрению в получении взяток и мошенничестве.