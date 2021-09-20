Нетаньяху передразнил «спящего» Байдена

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя встречу американского президента Джо Байдена с нынешним главой израильского правительства Нафтали Беннеттом, высмеял склонность Байдена к засыпанию.

На видеозаписи, размещенной на странице политика в Facebook, он изобразил, как президент США «внимательно слушал» нового лидера Израиля. Для этого Нетаньяху наклонил голову вниз и закрыл глаза.

«Я слышал, что Байден был очень внимателен на этой встрече», — саркастически заметил Нетаньяху.

Нетаньяху занимал кресло премьер-министра страны 12 лет — до июня 2021 года. Байден и Беннет встречались 28 августа и, по официальным сообщениям, обсуждали «вызовы Ближнего Востока».

Однако уже на следующий день в соцестях появилось видео, где Джо Байден на совместной пресс-конференции неподвижно сидит в кресле, скрестив руки и склонив голову с закрытыми глазами и в маске. При этом президент никак не реагирует на активные слова и жестикуляцию Беннетта.

Сонливость президента США является предметом многочисленных шуток. В июне, перед встречей Байдена с президентом России Владимиром Путиным экс-президент США Дональд Трамп посоветовал своему преемнику «не засыпать». А во время предвыборной кампании назвал Байдена «сонный Джо».