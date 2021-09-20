Собянин объявил о победе кандидатов из его списка на выборах в Госдуму

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о победе кандидатов из его списка на выборах в Государственную думу. Об этом сообщается на его официальном сайте.

«Кандидаты из опубликованного мной списка победили во всех округах. Спасибо москвичам за поддержку», — написал глава города.

Он подчеркнул, что итоги голосования «отражают всю палитру мнений и убеждений», которых придерживаются москвичи.

Собянин также выразил признательность тем гражданам, которые проголосовали за «Единую Россию» и за предложения, которые они дали своим депутатам.

«Проблемы, поднятые во время избирательной кампании, заслуживают внимания, чьими бы сторонниками они ни высказывались», — отметил мэр.

Ранее Собянин заявил, что около 50% избирателей в Москве проголосовали на парламентских выборах.