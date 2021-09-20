В Госдуме попросят признать нежелательными в России 20 зарубежных НПО

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев попросит Генпрокуратуру РФ признать нежелательными в России более 20 иностранных неправительственных организаций. Об этом сообщили в Telegram-канале комиссии.

«Ряд иностранных НПО (всего более 20 организаций) в процессе избирательной кампании открыто призывали Facebook, Twitter и Google не исполнять предписания компетентных органов и игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенного контента. Комиссией подготовлено обращение в Генеральную прокуратуру РФ с предложением о признании данных НПО нежелательными на территории России», — рассказал Пискарев.

Он отметил, что западные НПО и корпорации попытались повлиять на волеизъявление россиян в ходе выборов.

По мнению Пискарева, это была «спланированная кампания по распространению подсказок и навязыванию россиянам определенных предпочтений в ходе голосования».

Ранее Пискарев рассказал о спецоперации США по дискредитации выборов в России.