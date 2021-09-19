Партия пенсионеров преодолела 5% барьер в ряде региональных заксобраний

Партия пенсионеров преодолела необходимый 5% барьер в законодательных собраниях некоторых субъектов РФ, следует из данных Центризбиркома.

В заксобарнии Вологодской области партия получила 5,88%, в Нижегородской области — 5,04%, в парламенте Приморья — 9,52%.

Накануне в России завершились выборы в Госдуму. Они проходили с 17 по 19 сентября, проголосовать на них можно на избирательном участке, в нескольких регионах — в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

В настоящее время обработано более 20% протоколов. В пятерку лидеров по количеству голосов предварительно входят «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, партия «Справедливая Россия — За правду» и партия «Новые люди».

Ранее МВД сообщило, что не зафиксировало проблем и нарушений, способных как-либо повлиять на итоги голосования в Госдуму. Всего за три дня выборов поступило более 750 обращений, связанных с проведением голосования