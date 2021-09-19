В ЦИК обнародовали первые итоги онлайн-голосования

По итогам онлайн-голосования, партия «Единая Россия» на выборах в Госдуму лидирует в шести регионах старн6ы, следует из данных Центризбиркома.

Речь идет о Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях и городе федерального значения Севастополе. Там партия лидирует с 54,25% голосов.

Больше всего онлайн-голосов за ЕР — в Ростовской и Нижегородской областях.

Накануне в России завершились выборы в Госдуму. Они проходили с 17 по 19 сентября, проголосовать на них можно на избирательном участке, в нескольких регионах — в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

На данный момент ЦИК подсчитала более 16% протоколов на думских выборах по партийным спискам.