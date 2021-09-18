Не подпадающие под федеральную льготу блокадники получат выплаты из бюджета Петербурга

Жители блокадного Ленинграда, которые провели в осажденном городе менее четырех месяцев и не обладают статусом федеральных льготников, получат выплаты в размере 50 тыс. рублей из средств городского бюджета в связи с 80-летием начала работы Дороги жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

«Губернатор Александр Беглов провел совещание с членами правительства Санкт-Петербурга. На нем было принято решение в связи с 80-летием начала работы Дороги жизни предоставить единовременную выплату 50 тыс. рублей петербуржцам, прожившим в блокадном городе менее четырех месяцев», — указано в сообщении пресс-службы.

17 сентября президент России Владимир Путин предложил провести единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей для жителей блокадного Ленинграда, а также награжденных за оборону города. Выплаты они будут получать из федерального бюджета.