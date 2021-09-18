ЦИК не выявил «определяющих» нарушений в первый день голосования

Замруководителя Центризбиркома Николай Булаев заявил, что на голосовании к настоящему времени выявлено мало нарушений и они «не являются определяющими». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается каких-либо нарушений, то я не считаю, что их много. Их мало, и они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты голосования», — сказал Булаев, уточнив, что голосование, по его мнению, проходит в штатном режиме.

По его словам, на данный момент показатели явки достаточно высокие. Булаев отдельно обратил внимание на высокую явку на дистанционном электронном голосовании.

«Она около 50%, но по некоторым субъектам даже больше, например в Москве и Ростовской области. И я думаю, это тоже доказывает, что наше решение о применении ДЭГ на достаточно большой территории РФ было правильным», — сказал зампред ЦИК.

В России с 17 по 19 сентября в проходят выборы в Государственную думу, проголосовать на них можно на избирательном участке или онлайн. Параллельно с думскими выборами проходят прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

Сообщалось, что явка на выборах в Госдуму по России составила 16,85% на 20.00 мск 17 сентября. Эти показатели — с традиционных участков, результате онлайн-голосования подсчитываются отдельно.