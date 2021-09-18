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Расистский закон могут принять в Великобритании

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

В парламенте Великобритании планируют рассмотреть проект закона, который предполагает предоставление полиции полномочий «задерживать и обыскивать без веских оснований людей, имеющих историю правонарушений». Об этом сообщает газета «Известия».

Кроме этого, Министерство Великобритании предлагает ввести уголовную ответственность за «проживание на территории без разрешения». Одним из инициаторов выступает глава ведомства Прити Пател — дочь иммигрантов-индусов из Уганды.

В публикации отмечается, что в МВД Великобритании признают, чтобы нововведение можно назвать «косвенной дискриминацией темнокожих и этнических групп населения, ведущих кочевой образ жизни». При этом, по мнению представителей ведомства, закон может привнести положительный эффект, который превзойдет вероятные негативные последствия и поможет предотвратить преступления.

После введения законопроекта представители правоохранительных органов смогут «в случае возникновения угрозы серьезного насилия» подвергнуть предполагаемых нарушителей задержанию и обыску без «веских оснований» (которые требуются сейчас).

В документации к нововведению МВД Великобритании отметило, что что новые нормы «в непропорционально большей степени» коснутся темнокожего населения.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании намерено пересмотреть существующие в стране нормы обработки личной информации граждан.

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