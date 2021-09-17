Франция отзывает послов из США и Австралии после срыва сделки по подлодкам

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж отзывает послов страны в США и Австралии для консультаций после срыва сделки по подлодкам и создания альянса AUKUS, сообщает РИА «Новости».

«По просьбе президента республики я принял решение немедленно отозвать в Париж для консультаций двух наших послов в Соединенных Штатах и в Австралии», — говорится в коммюнике главы французского внешнеполитического ведомства.

Министр подчеркнул, что это исключительное решение, которое связано с заявлениями, сделанными 15 сентября Австралией и США

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил, что страна выходит из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. По его словам, страна больше не будет продолжать программу обычных субмарин класса Attack. В результате это привело к срыву многомиллиардного контракта на 12 французских дизель-электрических подводных лодок для австралийских ВМС. Французские политики уже призывают к выходу страны из НАТО, а МИД страны отозвал послов из США и Австралии для консультаций.

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в свою очередь назвал разрыв сделки между Парижем и Канберрой стоимостью $66 млрд «ударом в спину» и сказал, что «союзники так не поступают».