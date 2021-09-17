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Президент Финляндии поблагодарил Путина за помощь в эвакуации граждан из Афганистана

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Президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора выразил благодарность главе российского государства Владимиру Путину за содействие в эвакуации из Кабула. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Саули Ниинистё выразил признательность за оказанное Россией содействие финской стороне при осуществлении эвакуации из Кабула», — указано в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы двусторонних отношений, в том числе осуществление совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сфере.

Касаясь европейской проблематики, президент Финляндии подчеркнул важность реализации инициативы о созыве в Хельсинки в 2025 году саммита, приуроченного к 50-летию Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Владимир Путин в свою очередь поддержал эту идею.

В августе Финляндия временно приостановила депортацию жителей Афганистана.

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