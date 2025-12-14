В Дагестане порывистый ветер обесточил более 20 населенных пунктов

Более 20 населенных пунктов Дагестана попали в зону аварийных отключений электроснабжения, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

В ведомстве объяснили, что проблемы связаны с обрывами и замыканиями на линиях связи из-за порывистого ветра. От них пострадал 21 населенный пункт в Буйнакском, Новолакском, Кизлярском, Хасавюртовском, Сулейман-Стальском, Каякентском и Сергокалинском муниципальных районах. В ремонтных работах задействованы семь бригад.

Накануне в Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за резкого ухудшения погодных условий и понижения температуры. Власти рекомендовали жителям воздержаться от поездок и прогулок, не пользоваться личным транспортом и оставаться дома.

В ряде районов из-за непогоды произошли отключения электроэнергии: они затронули 61 тыс. чел. К вечеру в 12 из 19 тыс. домов области вернули свет. Однако из-за шквалистого ветра и мокрого снега у 31 тыс. жителей по-прежнему остались проблемы с электричеством.

Ранее в Киеве на концерте Макса Барских пропал свет.