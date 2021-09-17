Путин рассчитывает, что россияне на выборах проявят активную жизненную позицию

Президент России Владимир Путин, который в пятницу принял участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму, отметил, что рассчитывает на то, что россияне проявят на выборах активную жизненную позицию. Об этом сообщает ТАСС.

«В целом рассчитываю на вашу активную жизненную позицию. Сделайте свой выбор», — отметил в своем обращении к гражданам лидер страны.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин проголосовал на выборах в Государственную думу из своей резиденции в Ново-Огарево, где находится на самоизоляции.

Ранее российский лидер принял решение об уходе на самоизоляцию в связи с тем, что в его окружении несколько человек заболели COVID-19. Однако у самого главы государства признаков заражения обнаружено не было. Как позднее добавил Песков, заболевшие коронавирусом работники были привиты только один раз и не прошли процедуру ревакцинации.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.