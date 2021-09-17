В Госдуме обвинили США в финансировании дискредитации выборов в России

Депутат Госдумы Василий Пискарев рассказал о спецоперации США по дискредитации выборов в России. Его слова приводит РИА «Новости».

«Связанные с Госдепартаментом США американские НПО выделили иноагенту, движению «Голос» дополнительные средства именно для проведения спецоперации по дискредитации результатов выборов в Российской Федерации», — сказал депутат.

Пискарев добавил, что всю информацию передали в ЦИК.

По его словам, сразу после оглашения итогов голосования будет развернута массированная кампания по непризнанию выборов и оспариванию результатов.

Ранее в МИД пообещали принять меры из-за вмешательства США в российские выборы.

В Совфеде также обвинили Apple и Google во вмешательстве во внутренние дела России.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.