Британских депутатов уличили в пьянстве на рабочем месте

Депутаты Палаты общин британского парламента часто принимают законы в нетрезвом состоянии, рассказала бывший министр Великобритании по делам спорта и гражданского общества Трэйси Крауч. По ее словам, от многих парламентариев «разит перегаром» в Вестминстерском дворце — здании парламента Великобритании.

«Не то чтобы я борюсь за какие-то высокие принципы в отношении распития алкоголя в парламенте. Просто меня расстроило, разочаровало число людей, которые проходят через коридоры для голосования и от которых разит перегаром. Не очень приятная обстановка», — сказала Крауч в интервью телеканалу WION.

Экс-министр также отметила, что сама бывала в барах на территории Вестминстерского дворца, но по большей части старалась не употреблять алкоголь в парламенте. При этом Крауч подчеркнула, что в кабмин ее назначили не спросив согласия, поэтому впоследствии она отказалась от своего поста.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с запозданием выпил обещанную пинту пива после ослабления ковидных ограничений.