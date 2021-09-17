Папа Римский призвал с сочувствием относиться к стороннику абортов Байдену

Папа Римский Франциск заявил, что позиция Ватикана по абортам остается твердой — это действие расценивается как убийство. По его словам, к политикам, которые поддерживают право женщин на прерывание беременности, в частности президенту США Джо Байдену, нужно относиться только с сочувствием.

Как отмечает CBS News, папа Римский так и не ответил на вопрос, стоит ли отлучать сторонников абортов от церкви, но призвал всех епископов не осуждать тех, кто поддерживает прерывание беременности.

«Но аборт это не просто проблема, аборт — это убийство. С научной точки зрения, это человеческая жизнь. Учебники учат нас этому», — подчеркнул Франциск.

Ранее сообщалось, что власти США попытались снять запрет на аборты в штате Техас.