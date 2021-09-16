В МИД пообещали принять меры из-за вмешательства США в российские выборы

Москва предостерегает Вашингтон и американские организации от последующего вмешательства во внутренние дела России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.

По словам Захаровой, у Москвы, при этом, может кончиться терпение.

«Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований», — подчеркнула официальный представитель дипмиссии.

До этого ведомство направило в Соединенные Штаты «неопровержимые доказательства» нарушения иностранными интернет-платформами российского законодательства.

«Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично», — отметила Захарова.

Также глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обращал внимание, что в Вашингтон передана вся информация по этой проблеме.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала об имеющемся «колоссальном массиве» данных о вмешательстве американских спецслужб и IT-компаний в российские выборы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила это.