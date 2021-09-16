В МИД заявили, что Москва ждет от Чехии освобождения россиянина Франчетти

В Москве ожидают, что правительство Чехии освободит гражданина России Александра Франчетти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.

«Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания», — уточнила Захарова.

Ранее в аэропорту Праги был задержан российский активист Александр Франчетти. Мужчина поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году. Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик уточнял, что тот был задержан на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь Россия запросила у Чехии подробности задержания россиянина.

В результате решением суда Франчетти заключен под стражу, россиянин направлен в пражскую тюрьму Панкрац. Он ждет решения чешских властей о своей дальнейшей судьбе.

Также МИД Чехии не ответил на запрос посольства РФ о задержании россиянина Александра Франчетти.