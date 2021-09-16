Евросоюз не был проинформирован о новом альянсе США, Британии и Австралии

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз не был проинформирован о создании альянса США, Великобритании и Австралии. Об этом сообщает ТАСС.

«ЕС не был проинформирован об этом проекте или инициативе. Мы сейчас находимся в контакте с этими партнерами, чтобы получить дополнительную информацию», — сказал он.

Ранее стало известно, что США, Великобритания и Австралия договорились о создании нового партнерства в сфере безопасности. Первой инициативой в рамках нового альянса стало соглашение о поставке Австралии атомных подлодок.

При этом премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что страна выходит из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. По его словам, страна больше не будет продолжать программу обычных подводных лодок класса Attack. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал такое решение ударом в спину.