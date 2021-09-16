Во Франции назвали ударом в спину решение Австралии разорвать контракт по подлодкам

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ударом в спину решение Австралии разорвать контракт по обычным подлодкам с французской компаний Naval Group и вместе с США и Великобританией создавать атомные подлодки. Об этом сообщает France Info.

«Это действительно удар в спину. Мы установили с Австралией доверительные отношения. Это доверие подорвано. И сегодня я в гневе в связи с разрывом этого контракта», — сказал глава французского МИД.

Он подчеркнул, что ожидает пояснений от Канберры и Вашингтона.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил, что страна выходит из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. По его словам, страна больше не будет продолжать программу обычных подводных лодок класса Attack.

В Новой Зеландии, где с 1984 года придерживаются политики безъядерной зоны, заявили, что не допустят австралийские подлодки на свои воды.