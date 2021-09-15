Представителей Google и Apple пригласили в Совфед на заседание

На заседание комиссии Совфеда по суверенитету, которое состоится 16 сентября, приглашены представители Google и Apple в связи в вмешательством в выборы в России. Об этом рассказал глава комиссии Андрей Климов, сообщает РИА «Новости».

«Решено вынести на обсуждение комиссии вопросы, связанные с вмешательством со стороны американских цифровых платформ в выборы в Государственную Думу РФ», — рассказал политик, добавив, что в обе компании были направлены официальные письма с приглашением.

Климов подчеркнул, что эти две компании находятся под пристальным вниманием комиссии и «к ним накопилось очень много вопросов».

Выборы в Госдуму пройдут 17 — 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердили своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Ранее СМИ сообщали об имеющемся «колоссальном массиве» данных о вмешательстве американских спецслужб и IT-компаний в российские выборы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее подтвердила это.