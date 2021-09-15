Лавров: Украина все время что-то клянчит у Запада

Украина постоянно пытается вывести тему «Северного потока — 2» на уровень истерики, это у них вошло в привычку — клянчить у Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

«Вот «Северный поток»: остановите! А не можете остановить, тогда дайте нам денег в качестве компенсации… И пустите нас в НАТО, в Европейский Союз, мы давно готовы. Клянчат и клянчат», — сказал глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что Украине следует иметь достоинство и не забывать, что украинский народ с богатой историей заслуживает, чтобы быть созидателем, «а не просителем с постоянно вытянутой рукой».

Киев давно предпринимает реформы для вступления в НАТО. В начале января 2021 года стало известно, что в украинской армии внедрят перечень кодов военных рангов НАТО, соответствующий приказ подписал министр обороны страны Андрей Таран. Переход призван изменить систему управления воинской карьерой советского образца на современную.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО, однако добавил, что это решение зависит не только от Соединенных Штатов.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.