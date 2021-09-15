Отстранен сотрудник избирательного участка в Лос-Анджелесе, одевшийся в поддержку Трампа

Сотрудника избирательного участка в Лос-Анджелесе, одетого в одежду, поддерживающую бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, удалили с места голосования. Об этом сообщает Fox News.

В качестве причины удаления работника названа причина, согласно которой одежда «неуместна и неприемлема».

Неизвестный сотрудник был замечен на избирательном участке в общественном центре Пламмер-Парке в Западном Голливуде.

На фотографии мужчина был одет в кепку «Трамп 2020» и футболку с надписью: «Где Хантер» и «Трамп 2020», когда он сидел за ноутбуком.

«Основываясь на его ответе и сообщениях о том, что другие работники ранее консультировали его по этому вопросу, он был освобожден и больше не работает в центре голосования», — уточнили представители комиссии.

Работникам избирательных участков не разрешается носить политическую одежду во время дежурства.

Ранее Трамп опроверг сообщения о планируемой войне с Китаем.